Королева Елизавета II не посетит службу в Великий четверг: во дворце назвали причину

В Великий четверг, 14 апреля, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится королевская служба. На ней будут представители монаршей семьи, однако Ее Величество не посетит службу.

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Королева Елизавета II не посетит службу в Великий четверг

В Великий четверг вспоминают Тайный ужин, на котором Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников. Этот ежегодный праздник важен в календаре британской королевской семьи. Королева всегда посещала службу, раздавала людям специально выпущенные к этому дню монеты за заслуги перед церковью и общиной. В этом году вместо нее это будет делать сын – принц Чарльз.

Елизавета II, которой 21 апреля исполнится 96 лет, не сможет присутствовать на службе. Она сократила физические нагрузки из-за проблем с подвижностью.

Вместо нее в часовню придут принц Чарльз и герцогиня Камилла. Их встретят декан Виндзора, достопочтенный Дэвид Коннер и лорд-преосвященник, достопочтенный профессор Джон Ингге. В начале службы представителям монаршей семьи подарят букеты цветов.

Важно! 29 марта королева впервые через несколько месяцев появилась на публике. Она пришла на службу памяти своего покойного мужа принца Филиппа, состоявшейся в Вестминстерском аббатстве. Вместе с Елизаветой II был ее сын – принц Эндрю.



Елизавета II и принц Эндрю на службе / Фото Getty Images