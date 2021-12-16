Король Нидерландов извинился за 18-летнюю дочь, которая устроила праздник в разгар пандемии

Принцесса Амалия 7 декабря праздновала свое 18-летие, и хоть на дне рождении присутствовали якобы 20 человек, такое действо резко осудили в Нидерландах. Отец девушки, король Виллем-Александр, извинился за свою дочь.

Королевская семья Нидерландов сожалеет о проведении вечеринки на фоне резкого увеличения количества случаев коронавируса. Король уже обратился к премьер-министру Марку Рютте со словами, что вечеринка действительно была неуместной.

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Король сообщил мне, что организовывать действо – плохая идея. Семья стремилась ответственно относиться к правилам во время коронавируса, проводя праздник на открытом воздухе и предпринимая меры предосторожности,

– написал господин Рютте в письме в парламент.

Королевская семья отметила, что все присутствующие гости, которых насчитывалось 21, были вакцинированы и протестированы. Однако некоторые местные СМИ поговаривают, что гостей на самом деле было более сотни. День рождения проходил во дворце Huis ten Bosch в Гааге.

Что известно об Амалии

, что сегодня в Нидерландах действуют строгие карантинные ограничения, ведь с ноября наблюдается всплеск заболеваемости. В домах разрешают находиться только четырем лицам, граждан просят работать дистанционно, а все заведения питания должны закрываться в 17:00. В период с 8 по 15 декабря в среднем у 15 тысяч человек был положительный результат на COVID-19.

Стоит добавить, что в день 18-летия принцесса Амалия официально стала наследницей своего отца и приняла титул принцессы Оранской. Недавно она рассказывала в книге "Амалия", которую выпустила к 18-летию публицистка Клаудия Де Брейдж, что не готова занять престол. Она хочет как можно дольше оставаться принцессой.

"Я даже говорю своему отцу: "Продолжай есть здоровую пищу и регулярно заниматься спортом", – пошутила девушка.

Принцесса Амалия / Фото с фан-аккаунта принцессы в инстаграме

К слову, кроме Амалии у короля Нидерландов Виллем-Александра и его жены Максимы есть еще двое младших дочерей – Алексия и Ариана.