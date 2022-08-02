Забирали украинскую символику: как прошел концерт в Казахстане, где расплакалась Дорофеева

В городе Алматы прошел благотворительный концерт Voice of Peace. С артистами из Казахстана выступили известные украинские исполнители – Надя Дорофеева, Монатик, Тина Кароль. Зрители пришли на концерт с украинскими флагами и другой символикой, но все это у них отнимала охрана.

Собравшиеся на концерте люди поддержали Украину. Зрители имели много украинской символики, но с ней не пропускали в зал. Охрана забирала флаги, заставляла стирать нашу символику с тела и переодеваться, если она была на одежде. Хотя власти Казахстана не выступают против войны, народ этой страны поддерживает украинцев.

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Как на концерте в Казахстане забирали украинскую символику

Перед концертом между охраной и зрителями возник конфликт. Хотя концерт был с призывом к миру и собранные там деньги отдают в помощь украинским детям, но в зале нельзя было разворачивать украинскую символику. Этот запрет был инициирован администрацией Алматы. Даже сцену украсили не нашими флагами, а сине-желтыми шариками.

Концерт еще не начался, а у людей отбирают флаги и стирают принты, нарисованные на лицах. На концерте была большая толпа, которая поддерживает Украину. Но им не дали высказать свою гражданскую позицию на Voice of Peace. Считаю, что это нонсенс,

– рассказал журналистам очевидец.

На концерте в Казахстане забирали украинскую символику: смотрите видео онлайн

Артисты, котороые выходили на сцену, ощущали невероятную поддержку зала. Надя Дорофеева во время исполнения одной из песен не смогла сдержать слез. Один из зрителей смог пронести в зал украинское знамя и развернуть его, но почти сразу после этого охранники заставили отдать флаг.



На концерте в Казахстане забрали украинский флаг / Скриншот из tjournal

Кто еще из украинских артистов был на концерте Voice of Peace

Казахи в соцсетях с самого начала полномасштабного вторжения выражают солидарность украинцам, однако активно не выступают против войны. Их действия подобны тому, что совершают белорусы – поддерживают украинцев, но боятся репрессий со стороны власти.

Также на Voice of Peace выступили Монатик и Тина Кароль, которые до войны часто приезжали в Казахстан с концертами, там у них есть много поклонников. Тина выступила в роскошном сине-желтом платье, что вызвало восторг у зрителей, которые пели вместе с артисткой.

Выступали и победительница шоу "Голос страны" Данелия Тулешова, Айкин Толепберген, Асилбек и Сиримтай Энсеповы и Argonya. Директор компании Talent Corporation, организовавшей мероприятие, Эрканат Абени отметил, что сборы от концерта в размере 50 тысяч долларов переведут в благотворительный фонд Тины Кароль для оказания гуманитарной помощи украинским детям, а также поддержки детских онкологических больниц Украины.