Коля Серга показал трофеи из Херсона: сеть просит поделиться с Зеленским – фото

Еще на прошлой неделе Коля Серга с "Культурным десантом" приехал в освобожденный Херсон. С Ярмаком и скрипачом Моисеем он выступал на центральной площади города, а домой возвращался с трофеями – двумя арбузами.

Едва ли не самым первым из шоу-биза в Херсон приехал тревел-ведущий Дмитрий Комаров, которому еще на въезде патрульные полицейские подарили арбуз. Следом за ним в городе появился "Культурный десант" со стихами и песнями. Как выяснилось, Колю Сергу местные тоже не обделили.

Читайте также Коля Серга выступил в центре Херсона со стихотворением, которое написал 8 месяцев назад

Коля Серга подразнил херсонским арбузом

Певец и ведущий сфотографировался за рулем внедорожника и похвастался двумя арбузами за водительским сиденьем. "Что по трофеям?" – гордо подписал Коля Серга.

Коля Серга с херсонскими арбузами / Фото из инстаграма шоумена

Сеть сразу же вспомнила о Зеленском и попросила Колю Сергу поделиться с президентом. Сначала он шутливо комментировал визит в Херсон 14 ноября, что якобы приехал поесть арбуза, а затем хотел сделать сюрприз журналистам на пресс-конференции в Киеве – угостить херсонским арбузом, но получил записку от пресс-секретаря Никифорова с текстом "арбуза не будет, он сгнил".

Так что в инстаграме фото шоумена прокомментировали так:

"Президенту один передайте. Он так и не попробовал";

"Передайте, пожалуйста, Зеленскому, он очень ждет";

"Все ждем этих трофеев и победы";

"Как же их не хватало этим летом. Наслаждайтесь и за нас".