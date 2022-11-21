Коля Серга показал трофеи из Херсона: сеть просит поделиться с Зеленским – фото
Источник:Коля Серга
Еще на прошлой неделе Коля Серга с "Культурным десантом" приехал в освобожденный Херсон. С Ярмаком и скрипачом Моисеем он выступал на центральной площади города, а домой возвращался с трофеями – двумя арбузами.
Едва ли не самым первым из шоу-биза в Херсон приехал тревел-ведущий Дмитрий Комаров, которому еще на въезде патрульные полицейские подарили арбуз. Следом за ним в городе появился "Культурный десант" со стихами и песнями. Как выяснилось, Колю Сергу местные тоже не обделили.
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Коля Серга подразнил херсонским арбузом
Певец и ведущий сфотографировался за рулем внедорожника и похвастался двумя арбузами за водительским сиденьем. "Что по трофеям?" – гордо подписал Коля Серга.
Коля Серга с херсонскими арбузами / Фото из инстаграма шоумена
Сеть сразу же вспомнила о Зеленском и попросила Колю Сергу поделиться с президентом. Сначала он шутливо комментировал визит в Херсон 14 ноября, что якобы приехал поесть арбуза, а затем хотел сделать сюрприз журналистам на пресс-конференции в Киеве – угостить херсонским арбузом, но получил записку от пресс-секретаря Никифорова с текстом "арбуза не будет, он сгнил".
Так что в инстаграме фото шоумена прокомментировали так:
- "Президенту один передайте. Он так и не попробовал";
- "Передайте, пожалуйста, Зеленскому, он очень ждет";
- "Все ждем этих трофеев и победы";
- "Как же их не хватало этим летом. Наслаждайтесь и за нас".