Обратный отсчет начат, – жена Мирошниченко сообщила, когда заберет сына из детдома
Источник:Инна Мирошниченко
Ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна получили судебное решение и уже совсем скоро заберут 2-летнего сына домой. В настоящее время мальчик находится в детском доме, расположенном в Житомире.
Там 22 июня прошло судебное заседание, на котором Тимуру и Инне официально разрешили забрать мальчика в свою семью. Однако придется подождать еще некоторое время, чтобы это судебное решение вступило в силу.
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Когда Тимур Мирошниченко заберет названного сына домой
В инстаграмм-сторис Инна сообщила, что 22 июня был очень эмоциональным днем. Именно тогда супруги получили судебное решение.
Остался последний шаг – 30 дней для вступления решения в законную силу. После этого он официально станет членом нашей семьи. Месяц. Обратный отсчет начат,
– написала звездная мамочка.
Когда Тимур Мирошниченко заберет сына домой / Скриншот инстаграмм-сторис жены
Супруги вместе с двумя детьми – 5-летней Мией и 3-летним Марком уже готовятся к встрече с новым членом семьи. Инна и Тимур давно мечтали об усыновлении, долго готовились к этому важному шагу и теперь считают дни до того, как вернутся в Киев вместе с малышом.
Тимур и Инна Мирошниченко усыновляют ребенка: что известно
- В середине июня ведущий рассказал, что наконец-то нашел ребенка на усыновление. Вместе с любимой Тимур собрал все документы и ждал решения суда, чтобы забрать сына домой.
- Мальчик живет в детдоме в Житомире, поэтому после первой встречи Инна и Тимур часто приезжают к нему.
- Сыну супругов 2 года, но он настолько маленький, что одежда для 9-месячного ребенка для него велика.