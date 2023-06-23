Обратный отсчет начат, – жена Мирошниченко сообщила, когда заберет сына из детдома

Ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна получили судебное решение и уже совсем скоро заберут 2-летнего сына домой. В настоящее время мальчик находится в детском доме, расположенном в Житомире.

Там 22 июня прошло судебное заседание, на котором Тимуру и Инне официально разрешили забрать мальчика в свою семью. Однако придется подождать еще некоторое время, чтобы это судебное решение вступило в силу.

Смотрите также Тимур Мирошниченко приехал к сыну в детдом: что он пообещал мальчику

Когда Тимур Мирошниченко заберет названного сына домой

В инстаграмм-сторис Инна сообщила, что 22 июня был очень эмоциональным днем. Именно тогда супруги получили судебное решение.

Остался последний шаг – 30 дней для вступления решения в законную силу. После этого он официально станет членом нашей семьи. Месяц. Обратный отсчет начат,

– написала звездная мамочка.



Когда Тимур Мирошниченко заберет сына домой / Скриншот инстаграмм-сторис жены

Супруги вместе с двумя детьми – 5-летней Мией и 3-летним Марком уже готовятся к встрече с новым членом семьи. Инна и Тимур давно мечтали об усыновлении, долго готовились к этому важному шагу и теперь считают дни до того, как вернутся в Киев вместе с малышом.

Тимур и Инна Мирошниченко усыновляют ребенка: что известно