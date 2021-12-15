Классный парень, – Потап рассказал о бизнесе с экс-возлюбленным Насти Каменских

Украинский рэпер и продюсер Потап владеет ресторанным бизнесом, где партнерами являются его жена Настя Каменских и ее бывший парень Владимир Дятлов.

Рэпер всегда хотел заниматься чем-то связанным с едой. Ранее у него был собственный Mozgi Bar, который был расположен в центре столицы. Но через некоторое время заведение пришлось закрыть.

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Потап о бизнесе с бывшим жены

Первый опыт ведения ресторанного бизнеса оказался неудачным для Потапа, однако он не остановился. Решил попробовать еще раз, на этот раз уже с женой и ее бывшим парнем.

Парень, который был с Настей до меня, очень классный. Это Вова Дятлов. Он вместе с партнером Никитой Силиным открыл ресторан в Николаеве. Мы с ним хорошо подружились, много раз были в том заведении. Однажды Вова сказал: "Если вы захотите что-то открыть в Киеве, мы готовы инвестировать".