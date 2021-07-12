Кьяра Ферраньи эмоционально отреагировала на победу Италии в Евро-2020: видео

Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи вместе с мужем и друзьями поддерживала сборную в Италии в матче с Англией в финале Евро-2020. Все, затаив дыхание, смотрели прямую трансляцию игры из Лондона. Реакция на победу родной Италии была чрезвычайно эмоциональная и трогательная.

Итальянцы ошеломили ожесточенной борьбой за победу в Евро-2020. Хотя английская сборная начала матч с забитого мяча, однако итальянские футболисты не растерялись и получили желанную победу на чемпионате Европы.

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Реакция Кьяры Ферранньи на победу на Евро-2020

Сборную Англии поддерживали полные трибуны болельщиков, ведь она играла дома. А итальянцы в основном болели за свою команду дома или в фан-зонах.

Блогерша Кьяра Ферранньи собрала друзей в собственном имении. Там все смотрели футбольный матч и поддерживали родную страну. Во время серии пенальти знаменитость, ее любимый и друзья очень волновались, держась за руки. Однако, когда итальянцы забили решающий гол, радости не было предела. Все невероятно радовались за сборную, обнимались, прыгали. А любимый Кьяры страстно поцеловал ее. Все это видно на видео, которое любимица миллионов распространила в сети.

Что касается пенальти, мы всегда немного растеряны. Очень хорошо, Squadra Azzurra, мы чемпионы Европы!

– написала Ферраньи под видео.

Отметим, Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы по футболу. После окончания основного времени матча была ничья. В серии пенальти удача оказалась на стороне сборной Италии, которая реализовала 3 попытки. А вот противники итальянцев не смогли забить третий пенальти. Главным героем матча стал вратарь итальянской команды Доннарумма, который взял последнее пенальти.

Для Италии это уже вторая значительная победа в этом году. В мае итальянский коллектив Måneskin победил на песенном конкурсе Евровидение-2021.