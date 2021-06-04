Свіжий випуск телесеріалу "Сімейство Кардашян" знятий під час сімейного відпочинку на озері Тахо, що на кордоні штатів Каліфорнія і Невада. Спочатку Кім розлютив піднос з печивом, через яке вона могла набрати вагу під час поїздки. Однак істиною причиною публічної демонстрації гніву є її розлучення з Каньє Вестом.

До теми Настя Каменських розповіла, як підтримувала подругу після розлучення з Позитивом

У своїй кімнаті Кім Кардашян розповіла сестрам про проблеми в шлюбі з репером. Вона поскаржилася на те, що почувається невдахою, адже не є ідеальною дружиною для Каньє.

Я більше не можу. Чому я все ще перебуваю там, де застрягла на довгі роки? Він переїжджає в інший штат щороку, а я повинна бути разом з ним, щоб виховувати дітей,

– емоційно висловилася Кім Кардашян.

Разом з тим між колишніми немає боротьби та ненависті. Судячи зі слів зірки, вони розійшлися спокійно, без скандалу. Ба більше, Кім гарно відгукується про екскоханого та бажає йому знайти ту жінку, яка буде супроводжувати його всюди.

"Він дивовижний батько, він зробив приголомшливу роботу. Я думаю, що він заслуговує того, хто зможе підтримати кожен його крок, йти за ним усюди й переїхати в Вайомінг. У нього повинна бути дружина, яка підтримає його в усьому, буде подорожувати з ним і робити все для нього", – наголосила світська левиця.