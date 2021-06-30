Ким Кардашян прогулялась в боди от украинского бренда: фото из Рима

Светская львица Ким Кардашян прилетела в Италию. Она отправилась на прогулку по улочкам древнего Рима в телесном боди от украинского бренда Bevza.

Ким Кардашян имеет безупречный вкус в одежде, что регулярно демонстрирует во время публичных выходов и на фотографиях, которые распространяет в личном блоге.

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Стильный look Ким Кардашян

Американская звезда любит подчеркивать нарядом роскошные формы своей соблазнительной фигуры. На днях она обнародовала серию фото с прогулки по Риму. Ким позировала перед объективом в коротких синих шортах. Такой низ соединила с телесным боди от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

На сайте бренда Bevza акционная стоимость такого топа составляет 180 евро, что равняется почти 6 тысячам гривен.

Из обуви Кардашян выбрала серебристые летние тапочки. Ее look дополняли солнцезащитные очки и красивая цветная подвеска.

Длинные роскошные волосы знаменитость уложила в легкие волны, а на лице сделала безупречный фирменный макияж с матовой помадой на губах.

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