Кевин Спейси должен выплатить 31 миллион долларов студии, снявшей "Карточный домик"

Американского актера Кевина Спейси обязали выплатить почти 31 миллион долларов студии MRC за нарушение контракта. Из-за обвинений звезды в домогательствах, студия понесла немалые убытки.

Решение о том, что Кевин Спейси должен выплатить возмещение, было принято еще в прошлом году. Но недавно юристы студии MRC подали в суд ходатайство об очередном подтверждении этого решения.

К слову Кевин Спейси получил первую роль после скандала о сексуальных домогательствах

Кевин Спейси выплатит 31 миллион долларов

Компания MRC, снявшая сериал "Карточный домик" (House of Cards), получит от американского актера почти 31 миллион долларов. Звезда должен оплатить такую сумму из-за нарушения контракта.

В частности, Кевин Спейси нарушил политику студии в отношении сексуальных домогательств. Из-за того, что его обвинили в домогательствах, студия отстранила актера от съемок в "Карточном домике" и понесла миллионные убытки.

Студия MRC подала иск против Кевина Спейси в 2019 году. Уже в феврале следующего года прошло несколько закрытых слушаний, где выступило около 20 человек. Решение приняли в пользу студии, поэтому Кевину Спейси и его продюсерским компаниям, M Profitt Productions и Trigger Street Productions, сообщили об обязательном возмещении убытков, гонораров юристов и судебных расходов.

Дело Кевина Спейси