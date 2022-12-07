Я думал, что ты всегда будешь рядом, – Макс Чмерковский почтил память умершей Керсти Элли

Актриса Керсти Элли, известная по ролям в фильме "Двое: я и моя тень" и сериале "Чирс", умерла в возрасте 72 года. Хореограф Максы Чмерковский был ее партнером на проекте "Танцы со звездами". После смерти подруги он поделился теплыми воспоминаниями о ней.

О смерти актрисы стало известно 6 декабря. Она ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком толстой кишки.

Смотрите также Умершая актриса Керсти Элли, сыгравшая в фильме "Двое: я и моя тень": причина смерти

Максим Чмерковский о Керсти Элле

Хореограф выходил на паркет американских "Танцев со звездами" из Керсти Элли в 2011 и 2012 годах. Новость о смерти Керсти очень расстроила Чмерковского. В инстаграмме он опубликовал общее фото с проекта и поделился теплыми воспоминаниями. Максим признался, что в последнее время они не общались, но он обязательно расскажет все Керсте, когда они встретятся: "А пока хочу сказать, что очень люблю тебя и желаю тебе спокойного отдыха. Ты была одной из самых уникальных людей, которых я когда-нибудь встречал. Была одним из самых ярких моментов моей личной и профессиональной жизни".

Иногда у Чмерковского и Керсти были непростые отношения, но сейчас он не может без слез вспоминать о ней, ведь актриса была удивительной женщиной.

Сейчас я не могу улыбнуться, потому что вспомнил, что ты хотела, чтобы я сказал на твоих похоронах. Не думаю, что смогу это сделать… Я думал, что ты всегда будешь рядом. Я бы хотел, чтобы мы чаще разговаривали. Благодарю тебя за все. Я люблю тебя, Керсти Элли,

– написал хореограф под общим фото.

Важно! Максим и Керсти перестали общаться в начале полномасштабной войны в Украине. Тогда актриса отказывалась комментировать события, потому что "не знала, на чьей стороне правда". А хореограф пытался донести до подруги, кто враг в этой войне.