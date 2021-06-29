Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли сына Джорджа на Евро-2020

Герцоги Кембриджские забрали принца Джорджа из школы и повели на стадион Уэмбли в Лондоне. Вместе с 7-летним сыном Кейт Миддлтон и принц Уильям увидели, как Англия играет на Евро-2020. Британцы сошлись в матче со сборной Германии.

К официальному выходу королевской четы присоединился их старший отпрыск – принц Джордж, который фанатеет от футбола. Правда, королевский протокол не позволил мальчику появиться на стадионе в форме сборной Англии. Как и положено представителю монаршей семьи, Джордж был одет в темный пиджак с красно-синим галстуком как у принца Уильяма. Да, у отца и сына получился своеобразный family look.

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Роскошная Кейт Миддлтон также представила цвета Великобритании. На матче Англия – Германия она появилась в черных брюках с высокой талией, белом топе с декольте и твидовом пиджаке насыщенного красного цвета.

Фото Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Джорджа на Евро-2020 смотрите на сайте издания People

Перед матчем королевская семья поздоровалась со звездой британского футбола Дэвидом Бекхэмом, который был гостем на их помпезной свадьбе. Папарацци подловили принца Джорджа, когда он пел государственный гимн вместе с обоими родителями. Похоже, больше всего эмоций от игры получил 7-летний мальчик.

Напомним, старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма не впервые наблюдает за матчем вживую. Герцог Кембриджский брал его с собой на стадион в Норвич, когда играла его любимая команда Астон Вилла. Было это в октябре 2019 года.