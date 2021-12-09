Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие королевские особы посетили рождественский концерт

В Вестминстерском аббатстве 8 декабря состоялись съемки рождественского концерта. На мероприятие прибыло немало членов королевской семьи, в частности Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Рождественский концерт получил название Together at Christmas. Его покажут на британском телевидении накануне праздников.

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Вечером 8 декабря в Вестминстерское аббатство прибыло немало членов британской королевской семьи:

Кейт Миддлтон и принц Уильям;

принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци;

принцесса Евгения;

Зара и Майк Тиндолл;

графиня Софи;

родители Кейт Миддлтон и ее сестра Пиппа с мужем.



Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие на рождественском концерте / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Образ Кейт Миддлтон

Наибольшее внимание публики к себе приковала герцогиня Кембриджская, которая была организатором и ведущей благотворительного мероприятия. Перед камерами Кейт Миддлтон позировала в элегантном и эффектном образе. Она предстала в красном платье и пальто в тон от Catherine Walker с большим бантом.

Кэтрин соединила наряд с замшевыми туфлями-лодочками красного цвета на высоком каблуке. Она дополнила элегантный аутфит клатчем Miu Miu, а также аксессуарами – серебряными кольцом и серьгами-подвесками с бриллиантами и сапфирами.

Герцогиня распустила волосы и уложила их пышными локонами. Черты лица удачно подчеркивал макияж. Кейт Миддлтон накрасила глаза темными тенями, а губы – красным блеском.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на рождественском концерте / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон и принц Уильям на рождественском концерте / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских