В стильном образе с сине-желтой лентой: Кейт Миддлтон посетила Центр беженцев из Украины

Она вместе с детьми рисовала и делала поделки. Раньше принц Уильям тоже посещал украинских беженцев и даже делал с ними селфи.

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Теперь гостьей Центра для беженцев из Украины стала его жена. Там принцесса Уэльская пообщалась с украинскими семьями, которые нашли убежище в Великобритании.



Кейт пообщалась с беженцами / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Она также поиграла с украинскими детьми. В частности, Кейт помогла им создать поделки из бумаги, красок, а затем надела такую ленту в цветах украинского флага на жилет.



Кейт Миддлтон играла с детьми / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Кейт оставила отпечаток руки и написала послание

Миддлтон присоединилась к созданию картины и оставила на ней отпечаток своей руки в сине-желтом цвете. После этого она получила в подарок от детей особый букет цветов украинского флага и их рисунки.



Кейт пообщалась с беженцами / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Также принцесса помогла упаковывать посылки с едой и одеждой, которые передадут в Украину семьям, непосредственно пострадавшим от войны. На коробке она написала глубокое послание украинцам.

Для события Кейт выбрала стильный и лаконичный образ – серые брюки и серую вязаную жилетку, под которой находилась белая блузка. Ее волосы были распущены, а образ дополнен украшениями.



Кейт Миддлтон в Центре беженцев / Фото из инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Королевская семья не впервые посещает украинцев

Недавно принц Гарри и Меган Маркл пообщались с украинской волонтером и парамедикиней Юлией Паевской с позывным "Тайра". Она приняла участие в "Играх Непокоренных", где заняла второе место. Ее наградил принц Гарри.

Ранее Кейт Миддлтон виделась с ирландскими военными, тренирующих бойцов Вооруженных Сил Украины. На полигон она приехала в камуфляж.

До того на обучение бойцов ВСУ приезжал король Чарльз ІІІ. На тренировочной базе в городе Уилтшир он пожал руки украинским солдатам и выглядел "особо участливо".

В марте принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Варшаве. К украинцам он был очень любезным и даже нарушил королевское правило – согласился сделать с ними селфи.

А в феврале этого года Чарльз III принимал Владимир Зеленского на частной аудиенции в Букингемском дворце

Миддлтон посетила Центр беженцев по случаю годовщины его основания двумя жительницами Брекнелла, которые хотели помочь украинцам. Они назвали Центр на украинском языке Vsi Razom.