В стильном образе с сине-желтой лентой: Кейт Миддлтон посетила Центр беженцев из Украины

5 октября 2023, 08:59
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принц и принцесса Уэльские

Принцесса Уэльская посетила Центр для украинских беженцев Vsi Razom в Йоркшире. Кейт Миддлтон пообщалась с семьями, вынужденно покинувшими дом в Украине, а также поигралась с детьми.

Она вместе с детьми рисовала и делала поделки. Раньше принц Уильям тоже посещал украинских беженцев и даже делал с ними селфи.

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Кейт Миддлтон посетила украинских беженцев

Теперь гостьей Центра для беженцев из Украины стала его жена. Там принцесса Уэльская пообщалась с украинскими семьями, которые нашли убежище в Великобритании.


Кейт пообщалась с беженцами / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Она также поиграла с украинскими детьми. В частности, Кейт помогла им создать поделки из бумаги, красок, а затем надела такую ленту в цветах украинского флага на жилет.


Кейт Миддлтон играла с детьми / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Кейт оставила отпечаток руки и написала послание

Миддлтон присоединилась к созданию картины и оставила на ней отпечаток своей руки в сине-желтом цвете. После этого она получила в подарок от детей особый букет цветов украинского флага и их рисунки.


Кейт пообщалась с беженцами / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Также принцесса помогла упаковывать посылки с едой и одеждой, которые передадут в Украину семьям, непосредственно пострадавшим от войны. На коробке она написала глубокое послание украинцам.

Для события Кейт выбрала стильный и лаконичный образ – серые брюки и серую вязаную жилетку, под которой находилась белая блузка. Ее волосы были распущены, а образ дополнен украшениями.


Кейт Миддлтон в Центре беженцев / Фото из инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Добавим! Миддлтон посетила Центр беженцев по случаю годовщины его основания двумя жительницами Брекнелла, которые хотели помочь украинцам. Они назвали Центр на украинском языке Vsi Razom.

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Автор: Марія Бондар