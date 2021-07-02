Кейт Миддлтон появилась на теннисе в юбке в горох и на высоких каблуках

В Лондоне продолжается Уимблдонский теннисный турнир. На спортивном событии появилась Кейт Миддлтон. На трибунах она болела за британца Энди Маррея, а потом приготовила клубничный десерт. Для мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала изысканный образ и высокие каблуки.

Как покровительница теннисного клуба All England Lawn Кейт Миддлтон посетила пятый день Уимблдонского турнира. Компанию в Королевской ложе ей составил олимпийский медалист Тим ​​Генман. После игры герцогиня Кембриджская провела время на кухне Всеанглийского клуба.

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Кейт Миддлтон взялась за приготовление клубничных десертов. Кроме того, она поинтересовалась, как клуб организовывал доставку горячих обедов для 200 человек, которые стали жертвами пандемии коронавируса. Изысканный образ она довершила коричневым фартуком и проявила себя как хорошая хозяйка.

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Образ Кейт Миддлтон

На теннисном турнире жена принца Уильяма появилась в женственном наряде. На ней темно-синяя плиссированная юбка в горох от любимого бренда Alessandra Rich. Низ длины миди она совместила с обтягивающих белым топом и приталенным жакетом в тон.

К элегантному образу Кейт Миддлтон подобрала туфли-лодочки на высоком каблуке и небольшой белую сумочку от премиального дома мод Mulberry. Завершили look ценные серьги с жемчугом, золотая подвеска и защитная маска с цветочным принтом. Герцогиня Кембриджская не снимала ее и во время приготовления десертов.



Кейт Миддлтон на теннисном турнире/ Фото Getty Images

Добавим, во вторник, 29 июня, Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и старшим сыном Джорджем посетила Евро-2020. Королевская семья болела за сборную Англии, сошлась в поединке со сборной Германии и обошла ее на два гола.