Завлекла четвероногого любимца: Кейт Миддлтон необычно выбрала имя для сына Джорджа

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили необычным способом выбрать имя для своего первенца. Как оказалось, они привлекли к важному решению свою собаку Лупо.

В 2013 году королевские супруги впервые стали родителями. Они оригинально подошли к выбору имени первенца. Об этом рассказал королевский биограф.

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Кейт Миддлтон оригинально выбрала имя для сына

Звездные родители, а именно Кейт Миддлтон, решили довериться четырехлапому любимцу Лупо. Кэтрин и принц Уильям написали вероятные имена на клочках бумаги и положили их на пол. Лупо должен был подойти к одной бумажке – и он выбрал имя Джордж.



Принц Джордж из Лупо на третий день рождения / Фото PA

Вероятно, такой метод уже не применялся в отношении принцессы Шарлотты и принца Луи.

Какую роль принц Джордж играет в монаршей семье

, английский кокер-спаниель Лупо прожил 9 лет и умер в 2020 году Он был любимцем принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сейчас королевские супруги заботятся о собаке Орлу.

Принц Джордж занимает второе место в очереди на британский престол – на первом отец его принц Уильям. Будущему королю доверяют все больше обязанностей и все чаще берут его на важные события в жизни монархии.

К примеру, на коронации Чарльза III принц Джордж не просто стоял на балконе, а прислуживал королю. Несмотря на юный возраст, родители решились передать ему обязанности пажа.