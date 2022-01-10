"Кажется, я влюбилась": Александра Зарицкая проводит рождественский ретрит в Грузии

Украинская артистка Александра Зарицкая из группы KAZKA уже четыре дня находится в грузинском Тбилиси. Девушка поделилась, что влюбилась в культуру страны и ее людей.

29-летняя Александра Зарицкая отправилась на отдых в Грузию и находится там уже несколько дней. Только сейчас она призналась, что осознала, в какой замечательной стране ей приходится быть.

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"Тбилиси, день 4, сегодня я посвятила целый день эмоциям, которые вызывает этот город. И только на четвертый день я увидела насколько этот город может быть разным, мистическим, волшебным…. Я сегодня уже успела и поплакать, и посмеяться. И больше всего меня завораживают и влюбляют люди – с грузинами можно говорить обо всем и ни о чем часами. Обязательно вернусь сюда весной на несколько дней. Начинаю собирать компанию", – написала очарованная певица.

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Днем ранее она также написала в сети, что влюбилась в город.

На фотографиях можно увидеть, что звезда гуляет по городу, на природе и пробует местное вино и еду. Нельзя не подметить ее стройную фигуру – заметно, что Александра еще больше похудела после проекта "Танцы со звездами". Фотомодель Алина Байкова в комментариях отметила, что Зарицкая каждый раз становится красивее.

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На данный момент неизвестно с кем уехала на отдых Александра. Возможно, компанию ей составил ее экс-партнер по проекту "Танцы..." Юрий Мешков, с которым у нее взаимно возникла симпатия.