В Казахстане в разгар протестов исчез звезда "Интернов" Глинников, – СМИ

В Казахстане перестал выходить на связь русский актер Илья Глинников. Звезда сериала "Интерны" поехал туда в экспедицию.

Известие об исчезновении артиста появилось в разгар протестов в Казахстане. Туда он прибыл 2 января, чтобы отправиться в горы. Однако в Алматы никакие поездки не планировал.

Кстати Ехал на работу: 22-летний израильтянин погиб в столкновениях в Казахстане

Глинников перестал отвечать на звонки родных

В последний раз актер поговорил с родственниками 7 января. Правда, общался по телефону друга.

9 января связь с актером исчезла окончательно. Издание предполагает, что это могло произойти из-за постоянных проблем с сетью. Ведь власти Казахстана ради борьбы с протестующими отключили телефонную связь и интернет. Также перестали работать некоторые казахстанские СМИ.

Другие подробности

По данным телеграмм-канала Mash, Глинников прибыл в Казахстан еще до Нового года. А в начале января с группой туристов отправился покорять пик Талгар.

3 января последний раз связался с мамой и сообщил ей, что у группы – достаточно еды. На следующий день связь с ним пропала. После этого женщина обратилась в МИД России с заявлением об исчезновении человека.

Что известно об Илье Глинникове Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Глеба Романенко в сериале "Интерны". Также играл в таких лентах, как "Туман", "В спорте только девушки", "Крыша мира", "Форс-мажор", "Фитнес-3". Кроме того, участвовал в шоу "Последний герой".



Актеру – 37 лет. Родился он 19 сентября 1984 в Новомосковске. Но подростком решил стать актером и отправился в Москву. В столице РФ учился в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). Кроме того, закончил в США мастер-классы в театральные школы "Ли Страсберг и Джул-Арт".

Коротко о протестах в Казахстане

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Сначала люди требовали снижения цен на газ. Впоследствии – отставки правительства и выдвинули еще ряд требований.

5 января правительство подало в отставку, с поста главы Совбеза ушел Нурсултан Назарбаев.

Впоследствии президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил "миротворцев" ОДКБ содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы".

Так, в страну приехали военные России и Беларуси. Им разрешили применять оружие.

Известно, что гибнут люди. Убивают даже женщин и детей – во время столкновений погиб 4-летний ребенок.

Протесты в Казахстане не прекращаются: смотрите видео