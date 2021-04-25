По возвращении в Киев из жаркой Турции Катя Осадчая наполнила дом яркими красками. Она приобрела букет любимых нарциссов и сделала фото на фоне трех тысяч цветов.

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Нежный образ Кати Осадчей

Для выхода в Киеве ведущая подобрала комфортный повседневный образ. Она надела широкие черные брюки, базовую белую футболку и кроссовки. Катя Осадчая завершила весенний аутфит стильным светлым кардиганом в рубчик. Длинный наряд с накладными карманами и широким поясом она роскошно подчеркнула фигуру.

Телезвезда позировала без макияжа, собрав волосы в низкий хвост. Она редко нагружает кожу макияжем в повседневной жизни. Знаменитость красится только для масштабных съемок.

"Обожаю нарциссы, этот яркий желтый так сейчас нужен для улучшения настроения этой холодной весной. Жду пионы, хризантемы и другие любимые сезонные цветы", – написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущей

Добавим, не только Катя Осадчая обожает и устраивает фотосессии с сезонными цветами. Не отстает от нее и Леся Никитюк. Ради очаровательных фото на фоне сакур ведущая отправилась в Винницу.