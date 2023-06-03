"Охранник не может дать на лапу": Катя Осадчая прокомментировала трагедию с закрытым укрытием

Катя Осадчая прокомментировала трагедию с закрытым укрытием в Киеве, где 1 июня погибли три человека. Она возмущена тем, что охранника поликлиники будут держать под стражей два месяца, а директор и заместители отделаются домашним арестом.

Телеведущая ошеломлена тем, что на 16 месяц войны бомбоубежища закрыты для общего доступа в воздушную тревогу. Катя Осадчая отмечает, что должны быть наказаны все органы власти, которые халатно относились к безопасности людей, а не только охранник.

Важно Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: охранник поликлиники рассказал, почему не открыл дверь

Катя Осадчая прокомментировала трагедию с закрытым укрытием в Киеве

Катя Осадчая считает, что был тот, кто приказал охраннику закрывать бомбоубежище, по ее мнению, "это не личная прихоть" Вадима Мошкина. Однако главным виновным в суде делают именно его. Ведущая предполагает, что это дело рук власть имущих.

В наше время главное быстро найти виновного, спасти задницы чиновников разных рангов и тихо закопать новость и дело под тонной других нелестных новостей. Почему тот, кто дал распоряжение, кто не наладил систему, чтобы хранилище было открыто, и тот, кто не проконтролировал это, будет под домашним арестом, а охранник в СИЗО?

– возмутились Катя Осадчая.

Она подчеркнула, что на обустройство укрытий Киеву выделили 1,2 миллиарда: "Да, капитальный ремонт не сделаешь, но можно поставить стулья и убрать". В то время как по сети ходят видео из разных уголков Украины, где бомбоубежища закрыты на замки. Ведущую "берет страшная злость и ярость" за такую халатность.

Что касается трагедии с закрытым укрытием поликлиники, то Катя Осадчая считает, что глава Деснянского района как минимум должен бы уже подать в отставку.

Я считаю, что ответственность за этот ужас должны брать чиновники на всех уровнях, а не только охранник. Если всем остальным это сойдет с рук – это будет еще одним примером того, что наши герои бьются за страну, в которой недостойные их чиновники,

– подытожила Катя Осадчая.

Охраннику поликлиники избрали меру пресечения в виде держания под стражей на 2 месяца без права внесения залога. В то время как директору и заместителю, которые свою вину отрицают, – назначили круглосуточный домашний арест на два месяца

В комментариях Катю Осадчую поддержали:

"Какие уж те чиновники отвратительны. Как они спят спокойно";

"Так как охранник на лапу дать не может, вот и виновным его сделали";

"Да, полностью согласна! Нашли виновного – охранник. Несколько человек погибли, но ни один человек не ушел в отставку";

"Конечно, сейчас замнут это дело, чиновникам ничего не будет, а обычный охранник получит срок. Противно от того, что даже такая страшная война ничего не меняет в вопросах ответственности тех, кто у власти";

"Подписываюсь под каждым словом! Позор".

Главное о скандале с укрытием поликлиники, возле которого погибли люди

В ночь на 1 июня оккупанты выпустили по Киеву 10 баллистических и крылатых ракет. Все их сбили, но от обломков погибли 3 человека: 33-летняя женщина, 34-летняя мать и ее 9-летняя дочь. После объявления воздушной тревоги они хотели скрыться в укрытии поликлиники, однако дверь была закрыта.

Следователи сообщили о подозрении четырем людям: первому заместителю Деснянской районной государственной администрации, директору больницы, заместителю директора по техническим вопросам, а также охраннику клиники.