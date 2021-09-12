Катя Осадчая празднует день рождения: Потап и Каменских до слез растрогали ведущую – видео

В воскресенье, 12 сентября, Кате Осадчей исполняется 38 лет. Звездные друзья Потап и Настя Каменских с самого утра лично поздравили именинницу. Их сюрприз растрогал ее до слез.

38-летие Катя Осадчая ждала с нетерпением, отложив даже съемки и светские выходы. Первым, кто поздравил ведущую с днем рождения, стал муж Юрий Горбунов. Уже традиционно в полночь он вручил жене любимые лилии и розы.

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"Первые цветы", – подписала Катя Осадчая фото с нежным букетом от шоумена.



Катя Осадчая отмечает день рождения / Фото с инстаграм-сториз ведущей

Любимую Юрий Горбунов поздравил и в личном инстаграм-профиле.

"Моя дорогая Катенька! Таких, как ты, на свете не бывает! Пусть каждый твой день в жизни будет наполнен положительными эмоциями и счастьем! Спасибо тебе за любовь, за детей, за нежность и доверие! Люблю тебя безумно! С Днем рождения", – проникновенно написал ведущий, дополнив пост совместными фото из архивов.



Катя Осадчая с Юрием Горбуновым / Фото с инстаграма шоумена



Катя Осадчая с Юрием Горбуновым / Фото с инстаграма шоумена

Сюрприз Потапа и Насти Каменских для Кати Осадчей

Следующими после Юрия Горбунова именинницу лично поздравили звездный кум Потап с женой Настей Каменских и подруга Ирина Ковальчук – совладелица ивент-агентства Ultra Promotion. Супруги, живущие по соседству, и бизнес-леди посетили дом Осадчей с огромным букетом и спели "Многая лета".

Сюрприз довел знаменитость до слез. После бурных эмоций ведущая пригласила гостей на завтрак. Друзей она угощала праздничным тортом, красной икрой и сырами.



Катя Осадчая с друзьями в день рождения / Фото с инстаграм-сториз ведущей

Потап и Настя Каменских сделали сюрприз Кате Осадчей: смотрите видео онлайн