Катя Осадчая позировала в наряде от Андре Тана: фото из загородного дома

Украинская телеведущая Катя Осадчая недавно презентовала коллекцию одежды в коллаборации с Андре Таном. Звезда сделала несколько кадров в наряде от модельера во дворе собственного загородного дома.

Катя Осадчая обожает нежные цвета в гардеробе. В повседневной жизни она предпочитает комфортную одежду.

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Осенний образ Кати Осадчей

На днях телеведущая делилась фотографиями из Германии, а теперь показала снимки, сделанные в коттеджном городке под Киевом. Екатерина надела платье бежевого цвета с принтом в виде белых цветов. Наряд ниже колен и на тонких бретелях актуален для теплой осенней погоды. Однако если поверх надеть тёплый свитер, как это сделала Осадчая, то можно прогуляться и в прохладный день.

Наряд телеведущая сочетала со стильными белыми ботинками. Волосы она выпрямила, а на лице сделала легкий макияж в натуральных тонах, который лишь подчеркнул ее природную красоту. Среди украшений аутфит завершили лаконичные цепочки.

Солнечными фото и голыми плечами на фото отгоняю туман за окном,– подписала снимки Екатерина.

Катя Осадчая в одежде от Андре Тана / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая в одежде от Андре Тана / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая в одежде от Андре Тана / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая в одежде от Андре Тана / Фото из инстаграма ведущей

Поклонники знаменитости не оставляют без внимания ее публикации. И эти кадры также собрали множество комплиментов в комментариях.

"Вы невероятны!"

"Хорошие фото!"

"Невероятно нежная коллекция!"

"Катя, вы очень красивая!"