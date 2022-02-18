Катя Осадчая поздравила сына с днем рождения: архивные фото тронули сеть

Украинская телеведущая Катя Осадчая и шоумен Юрий Горбунов празднуют день рождения старшего сына Ивана. По этому случаю звезды обнародовали трогательные фото из архива.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась новыми трогательными фото с сыном в инстаграме. Сегодня, 18 февраля, сын Осадчей и Горбунова Иван празднует 5-летие.

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Катя Осадчая поздравила сына

Знаменитость опубликовала серию миловидных кадров со средним сыном. Ведущая показала архивные снимки, на которых позировала еще с новорожденным Иваном.

Пять лет назад в это время мы уже держали на руках нашего Ивана и только представляли какими мы будем родителями для него. Ванюша, с Днем Рождения, наш сын, наша гордость,

– написала Катя Осадчая.

Юрий Горбунов также посвятил трогательную публикацию сыну.

"С Днем Рождения, наш сладкий мальчик! Все так быстро! Тебе сегодня уже 5 лет! Так будто только вчера ты своим громким криком оповестил мир о своем появлении! А сегодня – ты уже командуешь нами. Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете! Наша любовь, наша гордость! Спасибо тебе моя Катя за нашего Ивасика! Расти сын здоровым и счастливым, под мирным небом!"– написал шоумен.

Архивные семейные фото Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей, Юрия Горбунова

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двух общих детей: Ивана и новорожденного Даниила. Осадчая также воспитывает Илью от первого брака.

Трогательная серия фото от звезд тронула сеть. Поклонники присоединяются к поздравлениям в комментариях: