Ребенка в Италии не отдают родной матери: Катя Осадчая рассказала кричащую историю украинки

Ведущая Катя Осадчая поделилась историей матери из Украины, которой в Италии не отдают родную дочь. Сейчас делом лично занимается Дарья Герасимчук – уполномоченная президентом Украины по правам ребенка. Почему так произошло – читайте дальше.

Дочь Карины – Ксения 7 апреля вместе с бабушкой прибыла в Италию. Доверенность на выезд дал родной отец. Сама же Карина с младшей дочерью уехали в Германию.

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Почему украинке не отдают родную дочь в Италии

Ксения велоспортсменка, призер Украины. Когда началась война, тренер девочки предложил маме отправить ее в Италию – страну велоспорта. Он дал деньги на переезд и все остальное, хотел спасти свою воспитанницу и дать ей возможность в дальнейшем тренироваться без угрозы жизни.

Но итальянская миграционная служба не признала бабушку опекуном девочки, заявив, что украинская доверенность – не документ для них. В Италии Ксении был назначен опекуном.

Четыре месяца мы пытались доказать, что моя мать – это бабушка Ксении. Нет. Не верят. Но бабушка все это время жила с внучкой. Все это время меняли опекунов ребенку, без нашего ведома. Знать имя и телефон опекуна нельзя, потому что это конфиденциальная информация,

– рассказала Карина.

Когда у младшей дочери закончилось обучение в Германии, Карина сразу поехала в Италию, чтобы забрать Ксению. Там нашла адвоката, на днях прошел суд. Против Ксении и ее защитника выступила заместитель опекуна. Она выразила недоверие Карине, документам, справкам из посольства Украины, поручению от папы, печатям. Маму допрашивали, куда повезет ребенка, есть ли для Ксении кровать, где работает папа и т.д. Даже прописка в Германии, социальная защита и вид на жительство в стране ЕС в Италии не являются основанием отдать украинке ее родного ребенка.

Более того, в суде адвокат ни слова не сказал в защиту женщины и не разрешил говорить о недоверии к опекуну, поскольку на нее могут подать заявление в суд за клевету. Пока Ксения может видеться с мамой только в сопровождении монахинь. Карина не знает, к кому еще обращаться, потому просит о огласке этой истории, хочет вернуть ребенка.

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Катя Осадчая занимается поиском пропавших на войне людей и эту историю также не смогла обойти вниманием. Родители Ксении стали заложниками бюрократической ловушки. Ведущая сообщила, что делом лично занимается уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук: "Сейчас дело за органами власти в Украине и этот вопрос обязательно решится, дочь будет с мамой. Но сколько ужаса, нервов и отчаяния для мамы, кроме уже имеющегося, принесла эта ситуация".