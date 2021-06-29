Беременная Катя Осадчая в голубом платье позировала на реке: волшебные фото
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном провела выходной на Днепре. Семья устроила прогулку на яхте. Екатерина позировала на камеру в голубом платье с вышивкой.
День Конституции Украины звездные супруги вместе с сыном провели на свежем воздухе. Осадчая и Горбунов любят водные прогулки по Днепру, поэтому в теплый летний день решили не терять возможности и отправиться в плавание.
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Образ Кати Осадчей
Для такого времяпрепровождения Катя выбрала повседневный и одновременно праздничный наряд. Юрий Горбунов сделал несколько фото, когда его любимая босиком позировала на яхте в длинном голубом платье с вышивкой золотистого и белого цветов.
В платье не было рукавов. Оно имело свободный крой и было сшито из легкой ткани, поэтому прекрасно подошло для жаркого дня. Беременная Катя Осадчая могла комфортно чувствовать себя в теплую солнечную погоду.
Волосы звезда собрала в пучок сзади, а на лицо не наносила косметику, щеголяя идеальным загаром. Довершила look солнцезащитными очками.
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Поклонники телеведущей не устают оставлять в комментариях немало приятных слов в ее адрес. Также комплименты выражают и ее мужу.
- "Как беременность украшает женщину!"
- "Платье роскошное!"
- "Классные такие! Люблю вас!"
- "Такая гармоничная пара! Будто всю жизнь вместе!"
- "Хорошая, позитивная семья! Хорошего отдыха!"