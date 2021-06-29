Беременная Катя Осадчая в голубом платье позировала на реке: волшебные фото

Телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном провела выходной на Днепре. Семья устроила прогулку на яхте. Екатерина позировала на камеру в голубом платье с вышивкой.

День Конституции Украины звездные супруги вместе с сыном провели на свежем воздухе. Осадчая и Горбунов любят водные прогулки по Днепру, поэтому в теплый летний день решили не терять возможности и отправиться в плавание.

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Образ Кати Осадчей

Для такого времяпрепровождения Катя выбрала повседневный и одновременно праздничный наряд. Юрий Горбунов сделал несколько фото, когда его любимая босиком позировала на яхте в длинном голубом платье с вышивкой золотистого и белого цветов.

В платье не было рукавов. Оно имело свободный крой и было сшито из легкой ткани, поэтому прекрасно подошло для жаркого дня. Беременная Катя Осадчая могла комфортно чувствовать себя в теплую солнечную погоду.

Волосы звезда собрала в пучок сзади, а на лицо не наносила косметику, щеголяя идеальным загаром. Довершила look солнцезащитными очками.

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Поклонники телеведущей не устают оставлять в комментариях немало приятных слов в ее адрес. Также комплименты выражают и ее мужу.