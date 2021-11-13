В карамельном наряде: Джамала восхитила нежным образом на отдыхе в Италии

Украинская певица Джамала проводит время в романтическом отпуске вместе с мужем. На днях она поделилась новыми фото, на которых позировала в карамельном наряде. Новый образ звезды покорил фанов.

Популярная украинская певица Джамала вместе с мужем устроила короткий отпуск и поехала в Италию. Супруги проводят время в живописном Неаполе. На днях звезда опубликовала новые фото с отдыха.

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Образ Джамалы

На прогулке по Неаполю исполнительница предстала в стильном аутфите. Она позировала перед камерой в серо-коричневых брючных штанах и карамельной кофточке. Сверху Джамала надела карамельное кожаное пальто, ставшее изюминкой образа.

Певица соединила трендовый наряд с массивной обувью в тон. Она дополнила look аксессуарами: кольцами с крупными камнями, серебристыми серьгами-кольцами и цепочкой с подвеской.

Джамала распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице звезда сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками.



Джамала в Неаполе / Фото из инстаграма звезды



Джамала в Неаполе / Фото из инстаграма звезды

Как Джамала проводит время в Италии

Знаменитость рассказала, что чувствует себя в Италии, словно у себя дома. Возможно, это потому, что однажды Джамала узнала, что 40% ее предков родом именно из Италии.

Артистка в Неаполе отдыхает активно. Она много гуляет с мужем по городу и посещает интересные места.

Наш первый полный день в Неаполе – это королевский дворец, королевский замок, выставка Фриды Кало, рандеву по городу, немного шопинга, много вкусной еды и абсолютное счастье быть здесь! – рассказала звезда.



Джамала в Неаполе / Фото из инстаграма звезды

Текст публикации Джамалы

Когда в Евровидении победила Нетта и Израиль принимал конкурс, всем победителям прошлых лет предложили сдать ДНК-тест, чтобы найти связь между нами. Никаких кровных контактов с другими победителями у меня не нашлось. Но благодаря эксперименту я узнала, что 40% моих предков происходят из Италии. Это и неудивительно, ведь в этногенезе крымских татар действительно встречаются генуэзцы.

Когда я приезжаю в Италию, всегда чувствую себя как дома. И каждый раз ловлю на себе удивленные взгляды местных из-за того, что не говорю по-итальянски. А в Неаполе, кстати, даже неповторимый неаполитанский, знакомый нам, например, по песне O Sole Mio.

Наш первый полный день в Неаполе – это королевский дворец, королевский замок, выставка Фриды Кало, рандеву по городу, немного шопинга, много вкусной еды и абсолютное счастье быть здесь!