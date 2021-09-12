С Каменских, Ефросининой, Астафьевой: именинница Катя Осадчая устроила девичник – видео

В день своего 38-летия Катя Осадчая устроила шумную вечеринку, на которую пригласила только подруг. Среди гостей оказались Маша Ефросинина, Настя Каменских, Даша Астафьева, Соня Плакидюк и другие. Как они праздновали день рождения ведущей, смотрите дальше.

В отличие от мужа Юрия Горбунова Катя Осадчая не стала собирать друзей в загородном имении. В день рождения она организовала девичник мечты.

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Хоть у ведущей теплые отношения со многими представительницами украинского шоу-биза, на ее празднование попали только избранные. Из звезд на вечеринке:

Маша Ефросинина;

Настя Каменских;

Даша Астафьева;

Соня Плакидюк;

Анна Андрийчук – лучшая подруга Каменских и экс-жена Позитива;

Для подруг Катя Осадчая устроила фуршет на роскошной белоснежной яхте, на которой они рассекали по Днепру. После водной экскурсии по столице они причалили на остров, где их ждал пикник. Изысканный стол накрыли прямо на песке, а вместо стульев для гостей обустроили места с подушками.

Удивительно, на девичнике именинницу обслуживали и развлекали мужчины – официант и красавчик-гитарист.

Как Катя Осадчая, так и ее звездные гости придерживались белого дресс-кода. Ведущая предстала перед подругами в белом костюме – широких брюках, короткой жилетке и стильной шляпке.

Катя Осадчая на девичнике с подругой / Фото из инстаграм-сторис

Катя Осадчая на девичнике с подругами / Фото из инстаграм-сторис

Девичник в день рождения Кати Осадчей / Видео с инстаграма именинницы