Свій день народження, 18 травня, Камалія провела на розкішній яхті з рідними чоловіка – пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Лише через 10 днів співачка зібрала зіркових друзів в одному зі столичних закладів. Її задарували величезними букетами та дорогими презентами.

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Зі знаменитостей іменинниця запросила Віктора Павліка з вагітною дружиною Катериною, якій от-от народжувати, Аліну Гросу з бойфрендом-актором Романом Полянським, Соломію Вітвіцьку, Катерину Бужинську, Михайла Поплавського, Олену Філонову, Мілу Нітіч та багато інших.

Через певні обставини я не змогла відсвяткувати свій день народження вчасно. Нехай і через 10 днів після офіційного дня народження, але я щаслива, що можу обійняти рідних і близьких,

– поділилася Камалія.

Співачка підготувала спеціальну програму та влаштувала справжній онлайн-концерт для фанів, адже вечірку транслювали в її соціальних мережах. Наприкінці святкування Камалія разом з мамою, чоловіком і доньками розрізала яскравий торт у три яруси.

Для святкування вона обрала вишукану сукню улюбленого бірюзового кольору з глибоким декольте та звабливими вирізами на талії. Довге волосся знаменитість розпустила і вклала у легкі локони.

Камалія відзначила день народження / Фото Лідія Тропман