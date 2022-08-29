Говорила обо мне плохо, – Камалия впервые рассказала об живущей в Москве экс-жене Захура

Муж певицы Камалии Мохаммад Захур воспитывает двоих старших детей от первого брака с россиянкой. Звездные супруги впервые рассказали, поддерживают ли отношения с женщиной и как общаются с детьми.

Муж Камалии Мохаммад Захур за 8 лет до встречи с Камалией расстался с первой женой-русской. В браке у них родилось двое детей, теперь живущих в доме Камалии и Захура за границей.

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Захур признался, что сейчас общается с бывшей женой, но только об общих детях, других же тем они не затрагивают. По мнению миллионера, она не поддерживает войну против Украины.

Я уверен, что будь она за эту войну, она бы мне высказала это первой. Я деликатно этот вопрос обхожу. Если бы ей это нравилось, она пыталась бы со мной спорить. Сейчас она живет в Москве,

– рассказал мужчина Камалии.

Камалия о бывшей жене Захура

Украинская певица Камалия рассказала, что с первой женой мужа не знакома. Но ей известно, что она говорила о ней нехорошие вещи.

Я с ней незнакома лично, я видела на фото, на видео. Очень многое плохое говорило обо мне с начала нашего брака. Потому у меня нет такого желания. Я очень общительный человек, но, как я узнала об этом, у меня не было никакого желания знакомиться с ним,

– призналась артистка.

Камалия также удивила признание того, что старшие дети Захура живут вместе с их детьми в одном доме. У сводных братьев и сестер не только хорошие отношения, но и поддержка и помощь в разных сферах жизни.

"Мы все вместе живем в одном доме вместе с Таней, с Арманом. С Таниной семьей. У Тани двое детей. Одной девочке 10 лет, другой — 12 лет. Мои Арабелла и Мирабелла им тети. Мы все живем в одном доме вместе с детьми, вместе с другими родственниками. И Таня с Арманом мне помогают очень много. Таня младше меня на пять лет, а Арману сейчас 33".