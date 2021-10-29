KALUSH выпустил новый хит "Мала в 19", в которой солист рассказал обо всех своих девушках
Источник:ютуб KALUSH
Украинская группа KALUSH отметилась релизом новой песни под названием "Мала в 19", которая еще до официального релиза стала хитом. В ней лидер группы Олег Псюк рассказал несколько историй о разных девушках, которые были у исполнителя с 1 марта прошлого года по 2021 год.
Псичий Сын, как себя называет исполнитель Олег, поделился, что трек "Не забуду", который он выпустил в конце февраля 2020 года, пришелся на время расставания со своей экс-любимой. Тогда ему было очень плохо, потому что он считал любимую важной частью своей жизни.
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Около полутора лет поисков подарили ему большой опыт отношений с разными девушками, и это он решил описать в своей новой песне "Мала в 19".
“Эту песню я написал год назад. Если коротко, то это просто история поиска моей "белобровой", с которой я сейчас живу… Я реально искал ту, в которую могу влюбиться, а мне снова попадались девушки, от которых я мог взять только одно… Девушки мне звонили, писали, "наяривали" в инстаграме, передавали послания через подруг, пьяные звонки по ночам, и так далее... Очевидно было, что им прям необычно, что с ними кто-то может с такой легкостью попрощаться, я старался со всеми разойтись на хорошей ноте, потому что я просто искал свое", – поделился исполнитель.
"Мала в 19" – это не песня о ком-то одном, там описываются где-то 6 – 7 историй, которые просто одинаковы как 2 капли воды. Но посвящается эта песня всем девушкам, которые у меня были с 01.03.20 по 01.03.21. Ибо 1-го марта 21-го года, совершенно случайно и романтично, я встретил свою "белобровую". Прошло ровно 365 дней, ровно год, чтобы найти свою "половинку",
– заявил Олег.
KALUSH – Мала в 19: смотреть видео онлайн
Реакция сети
Фанаты давно ожидали релиз песни, поэтому засыпали группу увлекательными комментариями в ютубе:
- "Я абсолютно обеими руками за любой контент на украинском. И не важно – это тяжелый рок, или рэп, или попса. Главное, чтобы на украинском и качало. А у "Калуша" именно так. Нам нужна украиноязычная молодежь. Потому что "дяди с цепями на х5 бехах" уже и так вечером ездят с треками Калуш";
- "Брат, это пушка. Я так долго ждал этот релиз. Помогаю с продвижением";
- "Очень крутой трек и клип! Ждала с нетерпением. Ты действительно вносишь вклад в украинский рэп, когда я впервые услышала твои хиты, то не верила, что в Украине можно так круто создавать музыку, чтобы мурашки шли по телу";
- "В очередной раз убеждаюсь, что песни на украинском – лучшие! Что касается нового клипа, то получилось очень круто, раз послушал, а припев уже в голове играет. Спасибо "Калушу" за качественный украиноязычный рэп!!!";
- "Обожаю! Все звезды на небе и на земле уже поют "Малу", я уверена!!! Поздравляю";
- "Искренняя благодарность за крутой украинский контент. Калуш – это любовь";
- "Круто! Эта не похожа на другие ваши треки. Мне зашла с первого прослушивания. Спасибо!";
- "Очень крутой трек, который нереально качает! Респект, "Калуш"! Продолжайте в том же духе! Украинский рэп – жив!"