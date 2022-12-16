Kalush заколабил с репером Skofka, который разорвал чарты: трек и видео "Батьківщина" до мурашек

Группа Kalush не устает колабить с молодыми украинскими музыкантами. Фронтмен Олег Псюк спел в дуэте с репером Skofka, который в августе взорвал чарты треком "Чути гімн". "Батьківщина" – не первый их фит, но неожиданный.

Не успели фаны заслушать трек Kalush Orchestra с Казаком Сиромахой, как у группы очередная премьера. На этот раз с репером Skofka, с которым у них уже есть мини альбом с хитами "Додому", "Сонячна", "Давай на чистоту". Публика не ожидала нового релиза "Батьківщина", ведь победители Евровидения-2022 не намекали на него в сторис и не показывали бекстейдж клипа.

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Kalush заколабил с Skofka - "Батьківщина"

Йо, привет друзья, мы снова здесь, на одном бите, в одном видео, в одном авто вместе, Kalush и Skofka. Мы здесь, потому что чувствуем, как сильно вам понравились треки с нашего общего ЕР "Йо-Йо", так сильно, что вы помогли их сделать настоящими украинскими хитами, спасибо,

– прокомментировал Олег Псюк.

Он говорит, что "Батьківщина" написана душой и сердцем, болью за Украину и печалью за умерших героев. Однако призвана поднять боевой дух на передовой и в тылу.

В то время как Skofka заметил досадную закономерность – в день его релизов Россия массированно обстреливает Украину ракетами, поэтому его треки воспринимаются еще острее.

Друзья, не знаю, как так бывает, но каждый мой релиз, а сегодня наш с Калушем, к сожалению, выходит в день, который и описывается в треке. Сегодня не исключение, события утром хорошо описывает наш трек "Батьківщина". Верю в ВСУ, верю в Украину, верю в нашу Родину, верю в нашу победу. Слава Украине,

– отреагировал сам Skofka.

Kalush, Skofka – Батьківщина: смотрите видео онлайн

Несмотря на обстрелы и проблемы со связью, фаны послушали их фит и посмотрели клип, а реакциями поделились в комментариях: