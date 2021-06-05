Кайли Дженнер засветила большую грудь в откровенном топе: жаркие фото

Американская знаменитость Кайли Дженнер порадовала аудиторию новыми эротическими снимками. Она сфотографировалась на отдыхе в крошечном топе.
Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер продолжает хвастаться прелестями в разнообразных откровенных фотосъемках. Она опубликовала очередную серию пикантных фото на личной странице в инстаграме.
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Эротические фото Кайли Дженнер
Знаменитость поделилась фотографиями, которые сделала уже после заката солнца на берегу океана. Она позировала перед объективом в разноцветном шелковом наряде, который состоял из длинной юбки и топа с перекрестными бретелями.
Топ удачно подчеркивал пышную грудь Кайли Дженнер, а обнаженный подтянутый живот изрядно привлекал внимание. Соблазнительный образ модель дополнила золотыми тонкими браслетами на руках и массивными серьгами-кольцами в ушах.
Кайли Дженнер распустила пышные волосы и уложила их легкими волнами. На лице она сделала фирменный макияж. Звезда подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы бежевым блеском.
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