Поймали по страстными поцелуями: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе появились на публике
Источник:TMZ
Американская звезда Кайли Дженнер наконец-то вышла в свет с новым избранником, актером "Дюны" Тимоти Шаламе. Пара впервые вместе появилась на публике, посетив концерт Бейонсе в Лос-Анджелесе.
Влюбленных заметили за объятиями и страстными поцелуями. О их романе впервые заговорили в апреле этого года, и теперь пара подтвердила эти слухи.
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Кайли Дженнер из Тимоти Шаламе посетили специальный концерт Бейонсе в честь ее 42-летия. Их заметили в VIP-секции на стадионе SoFi в Инглвуде (Лос-Анджелес).
Пара впервые показала чувства на публике – они были рядом и обнимались друг с другом весь вечер. На кадрах видно, что Кайли и Тимоти целуются. В какой-то момент актер "Дюны" даже поцеловал руку Дженнеру.
Для публичного выхода Кайли выбрала корсетное платье, а волосы собрала в шикарную прическу. Голливудский актер надел полностью черный образ – толстовку с капюшоном и черную бейсболку.
На концерте Бейонсе также были Кендалл Дженнер, Лори Гарви, Джастин и Гейли Бибер, Адель, Зендая и Ким Кардашьян.
Что известно об отношениях Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
- О романе звезд стали говорить весной после того, как пресса получили подтверждение от друзей пары. Кайли и Тимоти действительно встречаются, однако их отношения непринуждены, паре нравится проводить время вместе.
- Друзья Дженнер и Шаламе рассказали о знакомстве звезд. Они встретились благодаря Кендалл Дженнер, которая хорошо дружит с Тимоти.
- Добавим, что модель и бизнесвумен воспитывает дочь Сторми и годовалого сына, имя которого оставляет в тайне. Лишь недавно Кайли разошлась с бойфрендом и отцом своих детей Тревисом Скоттом после сплетен о его изменах. Звездная пара разошлась без скандалов.
- В то же время 27-летний актер Тимоти Шаламе, известный по ролям в фильмах "Интерстеллар", "Назови меня своим именем" и "Дюна", ранее общался с Лили-Роуз Депп и Эйсой Гонсалес.