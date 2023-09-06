Поймали по страстными поцелуями: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе появились на публике

Американская звезда Кайли Дженнер наконец-то вышла в свет с новым избранником, актером "Дюны" Тимоти Шаламе. Пара впервые вместе появилась на публике, посетив концерт Бейонсе в Лос-Анджелесе.

Влюбленных заметили за объятиями и страстными поцелуями. О их романе впервые заговорили в апреле этого года, и теперь пара подтвердила эти слухи.

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Кайли Дженнер из Тимоти Шаламе посетили специальный концерт Бейонсе в честь ее 42-летия. Их заметили в VIP-секции на стадионе SoFi в Инглвуде (Лос-Анджелес).

Пара впервые показала чувства на публике – они были рядом и обнимались друг с другом весь вечер. На кадрах видно, что Кайли и Тимоти целуются. В какой-то момент актер "Дюны" даже поцеловал руку Дженнеру.

Для публичного выхода Кайли выбрала корсетное платье, а волосы собрала в шикарную прическу. Голливудский актер надел полностью черный образ – толстовку с капюшоном и черную бейсболку.

На концерте Бейонсе также были Кендалл Дженнер, Лори Гарви, Джастин и Гейли Бибер, Адель, Зендая и Ким Кардашьян.

Что известно об отношениях Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе