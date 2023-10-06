20-летняя блоггерша-миллионница Юля Верба выходит замуж: романтические фото с избранником

Популярная блоггерша-миллионница из Ивано-Франковска Юля Вербинец, известная под псевдо Верба, на днях шокировала фанов новостью. 20-летняя девушка выходит замуж за своего таинственного парня.

В первый день октября возлюбленный сделал ей предложение. Блоггерша уже поделилась с подписчиками фото и видео с романтического события. Поклонники Юлии очень рады за нее и написали немало поздравлений молодоженам. В то же время были и те, кто в очередной раз захейтил блоггера.

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Юля Верба выходит замуж

Блогерша рассказала, что предложение состоялось 1 октября в месте, которое имеет огромное значение как для нее, так и для ее партнера. Она решила его не рассекречивать. Но показала фото из романтического события. Загадочный парень сделал предложение известной блоггерше вечером. Для того чтобы устроить романтическую атмосферу, он украсил территорию свечами, из которых выложил сердце. Вместе с этим любимый подарил Юле немалый букет красных роз и изысканное кольцо.

Впоследствии блоггерша-миллионница призналась, что совсем не ожидала стать невестой в 20 лет. В то же время она подчеркнула: "Это должна быть свадьба с музыкантами".



Юля Верба выходит замуж / Скриншот из инстаграмм-сторис

Реакция сети

В комментариях под фото блоггера немало фанов порадовались за нее. Они пожелали молодоженам счастья и любви.

"Теперь вся Украина будет ждать самой громкой и самой легендарной свадьбы!";

"Будьте счастливы";

"Ну видно, что счастлива! Пусть так будет у вас всегда. Мои поздравления, бусики";

"Счастливые коты. Рада за вас очень";

"Как я за вас радуюсь";

"Какая любовь".

Впрочем, без хейта не обошлось.

"С Притулой были миллион лет вместе и шиш, а тут пару месяцев и оп";

"Пусть подстрижется";

"Но бриллиант маловат для такой невесты. Что-то парень плохо подготовился";

"Все на камеру";

"Показуха";

"Какие страшные руки с когтями".

Личная жизнь Юли Вербы: что известно

Девушка раньше долгое время встречалась с блоггером Денисом Притулой. Парень задаривал любимую огромным количеством букетов и подарков. Так, в одном из интервью Юля призналась, что самым дорогим подарком от Дениса был браслет Cartier, который стоит около 5-7 тысяч долларов. Такой подарок парень сделал девушке на день рождения.

В то же время, пара несколько раз расходилась, потом они восстанавливали отношения. В конце концов, в мае Юля и Денис окончательно разошлись.

Уже в июле блоггер поделилась фотографией со своим новым любимым. Она пытается скрывать его от аудитории, хотя порой парень все же появляется у девушки в соцсетях. В то же время блоггер старается не показывать его лицо. Однако любознательные фаны попытались провести свое расследование и все же поделились, как выглядит жених блоггера.