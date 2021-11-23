Julik летал на воздушном шаре: захватывающее видео

Украинский шоумен и музыкант Julik осуществил свою мечту. Он полетал на воздушном шаре над родной землей и насладился невероятно красивыми пейзажами.

Мужчина мечтал об этом экстремальном развлечении, и наконец оно стало реальностью. Julik не смог оставить это событие без внимания и поделился роликом с поклонниками.

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Julik летал на воздушном шаре

В заметке мужчина отметил, что это незабываемые эмоции, которые невозможно передать словами. Атмосферности событию добавил снег, который начал падать во время подготовки к полету. Хотя на улице было довольно холодно и серо, красота украинской земли с высоты птичьего полета по-настоящему поразила.

На видео Julik показал процесс подготовки к полету, сам полет, а также первые эмоции после приземления.

В комментариях подписчики шоумена отметили, что это действительно очень особенные ощущения.