Юлия Санина восхитила трендовым образом в джинсовом костюме: яркое фото

Известная украинская певица Юлия Санина поделилась с поклонниками новым фото. Звезда очаровала стильным образом в голубой рубашке и оригинальных брюках.

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала новое фото на личной странице. Звезда хорошо разбирается в трендах, а потому всегда покоряет сеть безупречными и оригинальными аутфитами.

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Образ Юлии Саниной

Исполнительница сделала новую фотографию во дворе у цветов. Она предстала перед камерой в голубой рубашке на длинный рукав, одну половину которой заправила в джинсы необычного пошива. Их короткая верхняя часть была белой, а нижняя – голубой, что придавало образу смелости.

Такой наряд Юлия Санина соединила с белыми кроссовками на массивной подошве. Яркой деталью аутфита стал розовый маникюр. Удачными дополнениями были жемчужные аксессуары – серьги и короткое ожерелье.

Певица заплела волосы в длинные косы, используя дополнительные искусственные локоны белого цвета. На лице звезды красовался роскошный макияж. Юлия Санина подчеркнула глаза темными тенями и стрелками, а губы накрасила бежевой помадой.



Юлия Санина / Фото с инстаграма Юлии Саниной

Поклонники в восторге от нового образа знаменитости. Своими впечатлениями они поделились в комментариях под публикацией: