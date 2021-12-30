Юлия Санина ошеломила образом в блестящем костюме за 26 тысяч гривен

За эффектный вид Юлии Саниной отвечает команда профессиональных стилистов. В разгар праздничного сезона они создали рок-диве блестящий образ. Звезда примерила костюм за 26 тысяч гривен.

Группа The Hardkiss отснялась во всех новогодних программах, фотосессиях и дала последние в 2021 году концерты. Сейчас Юлия Санина с семьей и командой отдыхает во Львове, а в Сети публикует фото последних образов из предновогоднего марафона. Новый эффектный look звезды разбираем ниже.

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Образ Юлии Саниной за 26 тысяч гривен

Для очередного выхода на сцену Юлия Санина подобрала вещи от украинского бренда Katrine K. Это ослепительный костюм с блестками – удлиненный жакет оверсайз и широкие шорты с высокой талией. Цена этого комплекта на официальном сайте переваливает за 26 тысяч гривен – 850 евро.

Под костюм Юлия Санина надела минималистичный топ с акцентом на грудь, который стал главным трендом уходящего года. Так, звезда эффектно показала свою потрясающую фигуру.

Юлия Санина в костюме за 26 тысяч гривен / Фото с инстаграма фронтвумен The Hardkiss

Юлия Санина в костюме за 26 тысяч гривен / Фото с инстаграма фронтвумен The Hardkiss

Над макияжем и прической фронтвумен The Hardkiss трудились профессиональные бьюти-мастера – визажист Слава Чайка и hair-стилист Виталий Дацюк. Они сделали макияж с красной помадой и сиреневыми тенями, а русые волосы Саниной скрыли за серебряно-лавандовым париком.

Юлия Санина в костюме за 26 тысяч гривен / Фото с инстаграма фронтвумен The Hardkiss