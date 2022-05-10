Это совсем отдельная ее история, – сын Таисии Повалий прокомментировал ее циничное выступление в Москве

Таисия Повалий 9 мая ошеломила цинизмом, ведь на концерте в Москве спела "Пісню про рушник". Сын исполнительницы Денис Повалий заявил, что не имеет никакого отношения к этому выступлению.

Пока в Украине идет война, россияне ежедневно убивают ни в чем не повинных украинцев, Таисия Повалий, родом из Киевской области, развлекала московскую публику на концерте 9 мая.

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Она не только вышла на сцену страны-агрессорки в то время, когда на родине война, но и спела популярную украинскую "Пісню про рушник". Повалий умалчивает о войне, поддерживает политику Путина, поддерживает убийства земляков, а теперь поразила верхушкой цинизма.

Реакция сына Повалия на ее выступление в Москве

Денис Повалий находится в Испании. Во время войны он решил не вставать на защиту государства, а отсидеться за границей. 9 мая мужчина поделился семейными воспоминаниями о войне. В конце сообщения он пожелал всем мира, отметил, что теперь в его душе меньше волнения, потому что боролся с собой, как мог. А по поводу выступления мамы в Москве высказался кратко.

Не надо только о маме сюда, ладно? Это совсем отдельная, ее история, к которой я не имею отношения,

– сказал Денис.



Денис Повалий / Фото с инстаграмма мужчины

Отметим, Таисия Повалий уже долгое время живет и работает в России. Сын также неоднократно приезжал к ней в Москву, не скрывал этого и даже публиковал фото с прогулок.

Текст публикации Дениса Повалий:

Очень хочется взлететь, но силы остались только на ползание. Самая любимая подруга (жена) поймала уникальный кадр пролета птицы как раз надо мной, а я инстинктивно раскрыл руки. Пусть же и наш мир очистится от зла и ненависти, хотя у нас снова появились веские причины ненавидеть.

Позволю себе немного рефлексии. Моя бабушка Нина в 2-летнем возрасте сидела в окопе под дулом нацистского пистолета, ее отец Даниил с войны не вернулся. Папа другой бабушки Ангелины, которая была почти на 20 лет старше, была уничтожена во время прихода советской власти. Мой папа Володя отправился на войну в Афганистан, никакого вывода войск не помню, только печаль в глазах воспоминаний.

Я родился в 1983 году. По знаковым событиям помню трагедию в Чернобыле и распад СССР. Относительно счастливо детство, как у большинства. Школа, институт, музыкальные поиски, майданы, женщины, болезни, отцовство, ковид, теперь война. А что дальше? Будто на душе стало меньше беспокойства (боролся с собой, как мог), а будущее все равно туманное, настроение – протереть плинтус в пыли. Вы пишете, что все как-то устроится. Что ж, верю в людей до последнего. Мира нам!

Не надо только о маме сюда, ладно? Это совсем отдельная, ее история, к которой я не имею отношения.