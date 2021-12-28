Это мой пробел, – Тина Кароль пожаловалась, что у нее нет друзей

Звезды украинского шоу-биза женятся друг на друге, становятся кумовьями и лучшими друзьями. Однако это не о Тине Кароль. У певицы нет ни подруг, ни товарищей.

После смерти мужа Евгения Огира Тина Кароль научилась рассчитывать только на себя. Несмотря на самую большую фан-базу в Украине, артистка очень скрытная. Вероятно, поэтому у нее нет настоящих подруг, она привыкла держать все в себе.

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Я не знаю настоящей дружбы. Это реально мой пробел. Я бы очень хотела этому научиться, по-настоящему дружить. Хоть я и искренняя, но я никогда не буду делиться секретами,

– признается Тина Кароль.

Стоит заметить, что единственная звезда, с которой у Кароль были теплые отношения, – Юлия Санина из группы The Hardkiss. Они сблизились в 2019 году, когда записывали дуэтную песню "Вільна".

Однако из-за безумных графиков у артисток нет времени даже на то, чтобы сходить на кофе. Они только раз были друг у друга в гостях, да и то по работе – Кароль записывалась на студии Саниной, а та репетировала в ее доме номер на "Танцы со звездами".