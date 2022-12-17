Jerry Heil, якій букмекери прогнозують перемогу, запалила на Нацвідборі на Євробачення-2023
17 декабря 2022, 17:28
Зірка шоубізнесу, співачка Jerry Heil, яка бореться за право представляти Україну на Євробаченні-2023, заспівала свою пісню на сцені. До слова, саме їй пророкують перше місце у фіналі.
Для співачки Jerry Heil це вже друга боротьба за право на великій сцені Євробачення. 17 грудня у фіналі Нацвідбору на Євробачення вона виконала трек When God Shut The Door.
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