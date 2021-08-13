Jerry Heil "вышла замуж" и показала утро невесты: фото и видео

Певица Jerry Heil ошеломила фанатов, организовав свадьбу с собой. Артистка пригласила гостей, надела свадебное платье и даже дала свадебный обет самой себе.

Jerry Heil постоянно ошеломляет поклонников. Но никто из них даже подумать не мог, что звезда может жениться сама на себе. На этот раз певица превзошла все ожидания фанатов.

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Свадьба Jerry Heil

Исполнительница показала свое утро невесты. Она позировала в собственной квартире, надев белый халат. Jerry Heil отнеслась к произошедшему очень серьезно. Даже приобрела символическое обручальное кольцо, которое теперь красуется на ее безымянном пальце.



Утро невесты Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil

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Утро невесты Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil



​Утро невесты Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil



​Утро невесты Jerry Heil / Фото из инстаграма Jerry Heil

Вечером артистка устроила празднование, где были гости, ведущий. У цветочной арки, стоя перед зеркалом, Jerry Heil дала обет самой себе: "Самый важный, единственный надежный человек в твоей жизни – это ты. И пока ты этого не поймешь, не сможешь подарить счастье другому человеку. Я хочу сказать себе, что очень люблю себя. И от этого очень счастлива. Желаю всем в этом мире принятия и любви к себе".

Также Jerry Heil поцеловала свое изображение в зеркале под счет ведущего, который традиционно звучит на свадьбе после слова "Горько"!".

Текст публикации Jerry Heil:

Теперь вы видели все. На Западе это уже давно называется сологамией. Классный шаг в отношениях с собой. Для меня – это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, то, оказывается, и здесь существует компромисс! А еще я вчера презентовала новый клип! В нем изменила цвет кожи... Но это вы уже сами сможете увидеть через несколько часов!