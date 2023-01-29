Только с украинцем, – Jerry Heil рассказала, почему не захотела встречаться с парнем из Индии

В Украине Jerry Heil не ходила на свидания, потому что боялась быть использоваться. В то время как в США решила попробовать. Ее пригласил сосед из Индии, но это была их крайняя романтическая встреча. Певица поняла, что хочет парня-украинца.

27-летняя Яна Шемаева думала, что в США ей будет легче построить отношения, ведь там ее никто не знает и не будет приглашать на свидание, чтобы засветиться. В Бостоне за певицей ухаживал юноша из Индии, но ничего из этого не вышло.

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Почему Jerry Heil не захотела встречаться с индейцем

"Квартира, в которой я живу, – это такой квадратный дом, внутри дворик. И мое окно напротив его окна. Это действительно романтично, он принес записочку мне под дверь. Пишет: "Я вижу, что ты готовишь, мы можем вместе что-нибудь приготовить. Друзья говорят, что я симпатичный, давай прогуляемся", – вспомнила артистка.

После этого свидание поняло, что это должен быть только украинец. Я окружена со всех сторон контекстом об Украине. Максимум, что может сказать этот парень, что он очень поддерживает Украину. "Украинцы такие молодцы". В этот момент мне становится грусно, я понимаю, что мы не об одном и том же, у нас нет точек соприкосновения сейчас,

– поделилась Jerry Heil.

Так что девушка с юмором заявила, что "касса все еще свободна". Любопытно, что она хоть и отстаивает феминистские позиции, но первый шаг ждет от мужчины. Их делают военные, но к отношениям с воинами она не готова, потому что воспринимает их как неземных героев.

"До войны я вообще боялась ходить с кем-то на свидание, потому что ты никогда не знаешь, человек тебя зовет, потому что ему прикольно погулять с девочкой, которая немного популярна… Зовет Яну или Jerry Heil. Было такое ощущение, что меня немножечко поюзали", – призналась певица.

Напомним, в 2020 году в интервью Маше Ефросининой Jerry Heil призналась, что в свои 24 девственница. На тот момент у нее были только одни отношения, и те длились всего два месяца. Артистку пугала физическая близость, поэтому эти зажимы она прорабатывала с психологом. В августе 2021 года звезда вообще женилась на себе, чтобы принять и полюбить себя.

Jerry Heil женилась на себе / Фото с инстаграммы певицы