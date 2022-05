Jerry Heil и Kalush спели для Анджелины Джоли: "Будь ангелом мира для Украины"

Визитом Анджелины Джоли вдохновилась Jerry Heil. Она обратилась к звезде в песне вместе с участниками Kalush Orchestra.

Вчера, 30 апреля, Украину посетила голливудская звезда Анджелина Джоли. Ее визитом вдохновилась Jerry Heil.

Обратите внимание Анджелина Джоли приехала во Львов и встретилась с переселенцами: главное о визите

Jerry Heil и Kalush записали песню для Джоли

Jerry Heil рассказала, что вспомнила строчки из кино "Вечные" от Marvel и Тэну, богиню войны. В тот день она встретила ребят из Kalush Orchestra и решила записать с ними песню.

Встретив Kalush Orchestra, которые готовятся к Евровидению, той же ночью я обратилась к ребятам, и мы записали этот припев без какой-либо подготовки прямо у них в номере,

– поделилась артистка.

"Дорогая Анджелино Джоли, спасибо вам за то, что в то время, когда новости о российской войне в Украине стали привычными, вы не оставляете без внимания нашу землю. Пожалуйста, попросите ваших талантливых друзей из Голливуда пойти по вашим шагам и тоже посетить украинцев, ведь благодаря вам мир снова слышит нас!" – обратилась к знаменитости Jerry Heil.

Jerry Heil и Kalush Orchestra записали короткое видео, в котором обратились к Анджелине Джоли.

Jerry Heil и Kalush Orchestra обратились к Джоли:

Текст песни:

Thena, goddess of war, Angelina, be angel of peace to Украина! Добро пожаловать, используя вашу симпатию и возвращая тот самый строй украинский в Eternals.

(Тена, богиня войны, Анджелина, будь ангелом мира для Украины! Пожалуйста, используй свою суперсилу и преврати тех храбрых украинцев в Вечных).