Это жесть, – Jerry Heil вспомнила, как сосед угрожал ее изнасиловать в 13 лет

Певица Jerry Heil столкнулась с преследованием фаната. Она также вспомнила жуткую историю, как в детстве ей писал сосед с угрозами об изнасиловании.

Артистка, настоящее имя которой Яна Шемаева, призналась, что тогда ей было всего 13 лет, она ходила в школу. Недавно в интервью 24 Каналу Jerry Heil рассказала, как изменилась за последний год и имеет ли сейчас отношения.

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Jerry Heil угрожал сосед

Певица призналась, что сосед писал ей, что изнасилует в 13 лет.

Мне тогда писал сосед, что я тебя изнасилую. Каждый раз я проходила через его двор, когда шла в школу. Это жесть,

– поделилась артистка.

Напомним, что Jerry Heil уже долго преследует фанат из России. Еще до полномасштабной войны он приезжал к ней из Иркутска на фан-встречу во Львов, а до этого писал непристойные вещи. Тогда певица вызвала полицию, но они только посмеялись.

По словам Яны, действия с его стороны продолжаются по сей день. В частности, злоумышленник атакует ее соцсети. А на днях Jerry Heil рассказала, что преследователь добрался до ее преподавателя. Он писал ему о том, чтобы тот удалил со своего аккаунта весь контент с артисткой.

Смотрите интервью с Jerry Heil: видео

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