СБУ установила, что фигурантка входит в пул пропагандистов Путина. Основная их цель – агитация за массовые убийства граждан Украины.

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Скандальная российская блоггерша получила подозрение

По материалам СБУ, российская блоггерша получила подозрение. На нее собрали доказательную базу.

Киберспециалисты СБУ отметили, что фигурантка входит в пул пропагандистов главы Кремля, агитирующих за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.



Так, пропагандистка восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда российские войска применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. Уже на следующий день злоумышленница призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить выживших".



Кроме того, Боровкова записала и опубликовала собственное обращение в командование российских войск. В нем она предлагала разрушить Украину "под ноль".

Как отметили в СБУ, видео, снимаемое злоумышленницей, после публикации сразу "подхватывали" кремлевские телеканалы, чтобы создать постановочные сюжеты о войне в Украине.

СБУ провела экспертизу

СБУ подтвердила факты информационно-подрывной деятельности вражеской блоггерки против нашего государства. Это сделали благодаря экспертизе, инициированной Службой безопасности Украины.



Так, Боровкова заочно получила подозрение в публичных призывах к уничтожению украинцев.

Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.

Объявление подозрения злоумышленникам: коротко