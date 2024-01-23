СБУ установила, что фигурантка входит в пул пропагандистов Путина. Основная их цель – агитация за массовые убийства граждан Украины.
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Скандальная российская блоггерша получила подозрение
По материалам СБУ, российская блоггерша получила подозрение. На нее собрали доказательную базу.
Киберспециалисты СБУ отметили, что фигурантка входит в пул пропагандистов главы Кремля, агитирующих за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.
Так, пропагандистка восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда российские войска применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. Уже на следующий день злоумышленница призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить выживших".
Кроме того, Боровкова записала и опубликовала собственное обращение в командование российских войск. В нем она предлагала разрушить Украину "под ноль".
Как отметили в СБУ, видео, снимаемое злоумышленницей, после публикации сразу "подхватывали" кремлевские телеканалы, чтобы создать постановочные сюжеты о войне в Украине.
СБУ провела экспертизу
СБУ подтвердила факты информационно-подрывной деятельности вражеской блоггерки против нашего государства. Это сделали благодаря экспертизе, инициированной Службой безопасности Украины.
Так, Боровкова заочно получила подозрение в публичных призывах к уничтожению украинцев.
Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.
Объявление подозрения злоумышленникам: коротко
- Мирославу Олешку, который во время полномасштабной войны уехал за границу, сообщили о подозрении. После бегства он призвал мужчин уклоняться от мобилизации.
- Служба безопасности 6 июля объявила новое подозрение скандальному пророссийскому блоггеру Анатолию Шарию. Правоохранители подозревают мужчину в выполнении задач российских спецслужб.
- В конце ноября 2023 года брат экснардепа-предателя Ковалева получил подозрение. СБУ установила, что он сотрудничал с оккупантами и даже помогал им в их преступлениях.