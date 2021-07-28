Элина Свитолина в платьях и костюмах: повседневные и праздничные образы теннисистки

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Олимпийских игр. Она много времени уделяет спорту, однако не забывает об уходе за собой и в любых ситуациях выглядит роскошно. Какую одежду звезда предпочитает в повседневной жизни и в чем она появляется на светских мероприятиях – смотрите в подборке Showbiz 24.

Элина Свитолина попала в команду украинских спортсменов, представляющих Украину на Олимпиаде-2020 в Токио. Там девушка поражает невероятными результатами. Она очаровала публику безупречной игрой и ожесточенной борьбой за победу. Элина часто публикует в сети различные кадры. В частности показывала подготовку к Олимпийским играм. Также в ленте ее аккаунта много фотографий, которые не относятся к спортивной тематике.

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Элина не только замечательная теннисистка, но и изысканная женщина, которая чувствует грань между стилем и безвкусицей. Для светских мероприятий и торжественных событий Свитолина выбирает красивые платья или элегантные костюмы. А в ее повседневном гардеробе преобладает комфортная одежда.

Редакция Showbiz 24 подготовила подборку повседневных и праздничных образов Элины Свитолиной, которые подчеркивают ее спортивную фигуру и женственность одновременно.

Повседневные образы Элины Свитолиной

Святкові аутфіти тенісистки