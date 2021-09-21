Элина Свитолина в Париже надела платье от украинского дизайнера: фото с мужем

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с мужем Гаэлем Монфисом побывала на футбольном матче в Париже. Для светского выхода девушка выбрала синее платье от украинского бренда Poustovit.

На днях на стадионе Парк де Пренс в Париже состоялся матч между ПСЖ и Лионом. Элина Свитолина побывала на игре вместе с мужем, теннисистом Гаэлем Монфисом.

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Образ Элины Свитолиной

Теннисистка сфотографировалась на фоне огромного стадиона. Элина предстала перед камерой в синем платье от одного из самых популярных украинских брендов Poustovit. Наряд имел соблазнительный вырез на ноге и хорошо подчеркнул спортивную фигуру теннисистки.

Одежду Свитолина соединила с черными лакированными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она собрала в хвост сверху, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Среди аксессуаров образ девушки довершили маленькая сумка, роскошное кольцо и небольшие серьги-кольца.



Элина Свитолина в синем платье / Фото из инстаграма теннисистки

Также Элина поделилась фотографиями с любимым. Супруги мило улыбались и наслаждались временем в компании друзей.



Элина Свитолина на футбольном матче с мужем / Фото из инстаграма теннисистки



Элина Свитолина на футбольном матче с мужем / Фото из инстаграма теннисистки