Сейчас он лучше Черчилля, – Эктор Хименес-Браво об отношении к Зеленскому

Мы встретились с ресторатором Эктором Хименесом-Браво во Львове после Дня Независимости. Во время разговора шеф-повар признался, что считает Владимира Зеленского лучше Черчилля.

Именно с этим деятелем ресторатор, родом из Колумбии, сравнил украинского лидера. Год назад в интервью 24 Каналу Эктор рассказывал, что считает Зеленского лучшим президентом не только Украины, но и мира. За этот год его мнение не изменилось.

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Что Эктор Хименес-Браво говорит о Зеленском

Шеф-повар рассказал, как в День Независимости он сидел в гостиничном номере во Львове, смотрел обращение Зеленского и плакал. Тогда написал маме, что гордится жить в это время, в этой стране, где есть такой лидер как Зеленский.

Мне кажется, что последний год Зеленский – это как Черчилль во Вторую мировую войну. Сейчас он лучше Черчилля,

– сказал Эктор.

Хименес-Браво добавил, что в начале полномасштабной войны президент дал надежду, что у нас не просто все будет хорошо, а будет еще лучше, чем раньше. Он заверил, что Донбасс – это Украина, Крым – это Украина. Он стремится к тому, чтобы мы были в НАТО, но точно не будет обменивать членство на наши территории.



Интервью с Эктором Хименесом-Браво / Фото Софии Хомышин, 24 Канал

Эктор Хименес-Браво является одним из иностранцев, которые решили во время войны остаться в Украине, развивать здесь свой бизнес. Ресторатор отмечает, что сейчас очень важно инвестировать в Украину, давать новые рабочие места и помогать людям хоть немного отвлекаться от войны.