Экс-участник "Танцев со звездами" Люленов признался, от какого предложения Зеленского отказался

Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов рассказал о встрече с Владимиром Зеленским. Оказалось, что президент предлагал комику помощь в карьере, но тот отказался.

Иван с друзьями часто выступает на корпоративах. На одном из выступлений команды присутствовал президент Владимир Зеленский.

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Иван Люленов и предложение Зеленского

Комик поделился, что получал предложение помощи от Владимира Зеленского, однако отказался от него.

"Мы выступали на корпоративе, где был Владимир Зеленский уже в качестве президента. Он подошел и спросил:"Помощь нужна?". Я ответил: "Да нет, все нормально". Пришел к ребятам, рассказал, а они: "Что ты наделал?", – вспомнил Люленов.



Иван Люленов / Фото из инстаграма комика

, Иван Люленов участвовал в "Танцах со звездами", однако вместе с партнершей Яной Цыбульской первым покинул шоу. Ранее он был участником "Лиги смеха", где запомнился зрителям образом аутентичного молдаванина. На этом развлекательном шоу мужчина был капитаном команды "Стояновка".