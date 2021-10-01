Экс-участник "Танцев со звездами" Люленов признался, от какого предложения Зеленского отказался
Источник:ЖВЛ
Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов рассказал о встрече с Владимиром Зеленским. Оказалось, что президент предлагал комику помощь в карьере, но тот отказался.
Иван с друзьями часто выступает на корпоративах. На одном из выступлений команды присутствовал президент Владимир Зеленский.
Читайте также Несправедливо, – Иван Люленов эмоционально отреагировал на вылет из "Танцев со звездами"
Иван Люленов и предложение Зеленского
Комик поделился, что получал предложение помощи от Владимира Зеленского, однако отказался от него.
"Мы выступали на корпоративе, где был Владимир Зеленский уже в качестве президента. Он подошел и спросил:"Помощь нужна?". Я ответил: "Да нет, все нормально". Пришел к ребятам, рассказал, а они: "Что ты наделал?", – вспомнил Люленов.
Иван Люленов / Фото из инстаграма комика