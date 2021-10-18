Экс-супруга Виктора Павлика заявила, что он выселяет ее из квартиры

Лариса Созаева опубликовала видеообращение на личной странице в Инстаграме. Она заявила, что у нее проблемы с желудком, а теперь экс-любимый выселяет ее из квартиры.

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Лариса Созаева рассказала, что худеет очень быстро и причиной этого являются заявления ее бывшего мужа Виктора Павлика: "Привет, Я худею очень быстро. Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры и я сразу становлюсь, как тростиночка. Потому что желудок – это второй мозг и он реагирует очень быстро. Вот так, берите с меня пример. Или не берите, или берите пример с бывшего мужа".

Лариса Созаева о выселении из квартиры: смотрите видео онлайн

Теперешняя избранница артиста – Екатерина Репьяхова узнала об этом заявлении его экс-жены от подписчиков. Она решила не молчать и прокомментировать эту ситуацию. Екатерина добавила, что ранее Лариса писала ей оскорбления с фейковой страницы, а затем превратила ее в собственную.

Екатерина Репьяхова о новом заявлении экс-жены / Скриншот из инстаграм-сториз Репьяховой

Екатерина Репьяхова об оскорблениях от экс-жены возлюбленного / Скриншот из инстаграм-сториз Репьяховой

Прямой эфир Екатерины Репьяховой

Также блогер вышла в прямой эфир, где рассказала о том, какие отношения между ней и Ларисой продолжаются уже год. По словам Екатерины, она из семейного бюджета год оплачивает коммунальные услуги за квартиру, в которой живет Лариса.

Виктор Павлик предложил бывшей жене продать квартиру, а после продажи она бы получила 100 тысяч долларов, которыми могла бы распоряжаться по собственному усмотрению. Все из-за того, что Репьяхова и Павлик больше не хотят оплачивать коммунальные услуги, поскольку понимают, что Лариса не собирается искать лучшую работу и сама себя содержать. Катерина добавила, что у нее есть маленький сын и сейчас она должна думать о нем. Также нынешняя избранница певца рассказала, что Созаева пожелала ему всю жизнь жить в съемных квартирах.

Был еще один вариант. Виктор предложил Ларисе оставить квартиру, если она готова ее содержать. На что та ответила, что готова, но тогда ей не за что будет покупать еду. Человек просто не хочет реализовываться, а мы не хотим до смерти содержать ее,

– рассказала Катерина.

Сообщение Ларисы Созаевой

На личной странице в фейсбуке Лариса опубликовала сообщение, в котором рассказала свою историю. По словам женщины, у нее осталась лишь квартира, кредит за которую Виктор обещал выплатить. Также она добавила текст сообщения, которое якобы получила от Екатерины Репьяховой.

Текст публикации Ларисы Созаевой:

У меня был муж. Он ушел. У меня был сын. Он умер. У меня осталась лишь квартира в кредите, который бывший муж обещал выплатить и оставить мне. Это не просто квадратные метры. Это то единственное, кроме могилы, что дает мне ощущение присутствия сына, который будто вышел и скоро придет. Больше у меня ничего да никого нет.

Два дня назад Виктор прислал мне сообщение, что платить больше не может и квартиру нужно продавать. Он не приехал, не посмотрел мне в глаза, не поговорил, а просто прислал смс.

На следующее утро, в 7 часов, Екатерина Репьяхова прислала сообщение следующего содержания (прикреплю ниже).

У меня есть договоренность с Виктором Павликом, но не с другими лицами, которые мне постоянно указывают, что делать и как жить. Нет никакой войны, выяснения отношений. Я понимаю, что очень мешаю им. Я понимаю, что у меня нет другого выхода, лишь согласиться на их условия. Но унижать меня после того, как свели сына в могилу – это уже верх хамства!

Текст сообщения Екатерины Репьяховой:

Лариса, доброго дня!

Хочу вас предупредить, что по закону Виктор не перепишет на вас квартиру, если выплатит, без моего согласия. А если и выплатит, то из наших семейных средств, где есть несовершеннолетний ребенок.

Если вы не согласны на 100 тысяч долларов, что считаю хорошим предложением (поскольку мы добавим еще 30 тысяч долларов своих), тогда вы будете иметь дело со мной в суде, к сожалению.

Я буду отстаивать интересы своей семьи и ребенка. Впереди карантин и неизвестно, что будет дальше. Вы предлагаете нам из моего блога вас содержать?

Хочу напомнить, что вам никто ничего не должен. Любить вас всю жизнь, содержать всю жизнь. Так же как меня и любого человека. Каждый отвечает сам за себя. Если вы десятки лет терпели измены Виктора, то это ваша ответственность. Жить так – это ваш выбор. И не Виктор забрал у вас все. А вы сами своим бездействием.

Ищите более оплачиваемую работу, ищите вторую работу (как я), просите повышение, но точно не "ты у меня забрал все". Виктор в это все уже не верит, просто не хочет вас обидеть.

И если завтра Виктор от меня уйдет, я подумаю, как себя удерживать и как самореализоваться и идти дальше. Буду считать это знаком судьбы, чтобы расти духовно, ментально и финансово. Но точно не буду винить бывшего мужа и не буду манипулировать им: "ты у меня забрал все и ты это знаешь". Со мной такие манипуляции точно не пройдут.

Вы так хотели, чтобы я была ни на что не способным растением, а оказалось, что говорили о себе самой. Плохо ненавидеть весь мир. Это отражается не только на вас.

Мы не можем всю жизнь содержать вас и ваши сумасшедшие коммунальные услуги. Предлагаю вам повзрослеть и смотреть на мир реально. Жить за свой счет, а не за счет бывшего мужа, манипулируя им.

Я предлагаю мир, предлагаю сделать так, чтобы хорошо было всем. А не вот это "живи всю жизнь на съемной квартире". Меня вы уже назвали растением. Видите, жизнь сыграла с вами плохую шутку.

Отношения Виктора Павлика и Ларисы Созаевой после развода